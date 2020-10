Huawei Watch GT 2 Pro riceve un importante update per il sensore SpO2

Da poco ufficializzato in Italia, Huawei Watch GT 2 Pro sta adesso ricevendo un nuovo aggiornamento software atto a migliorare l'esperienza col sensore SpO2. Fra le features del modello premium dello smartwatch troviamo proprio la rilevazione dei livelli di ossigeno nel sangue. Una modalità che consente allo smartwatch di acquisire i dati relativi alla quantità di emoglobina che scorre nell'apparato cardiocircolatorio. Utile sia per il reparto fitness che per quello salutistico, specialmente in un periodo storico come quello che stiamo attualmente vivendo.

Arriva un nuovo aggiornamento software per l'ultimo Huawei Watch GT 2 Pro

L'aggiornamento per Huawei Watch GT 2 Pro riguarda la versione 10.1.2.8 del firmware, con un peso di 201 MB. Il changelog specifica che la misurazione SpO2 può adesso godere di monitoraggio continuo 24 ore su 24. Così facendo, non sarà necessario dover agire manualmente per raccogliere le misurazioni durante il corso della giornata. Tuttavia, vi ricordiamo che i sensori SpO2 degli smartwatch non sono da considerarsi attendibili come potrebbe essere un pulsossimetro dedicato.

Se non si fosse ancora aggiornato, recatevi nella sezione dedicata agli aggiornamenti nel software del vostro Watch GT 2 Pro per controllare se l'update sia arrivato anche sulla vostra unità. Nell'attesa, vi ricordiamo che è in cantiere una nuova variante dotata di misurazione ECG e l'inedita Porsche Edition.

