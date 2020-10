Huawei Watch GT2 Pro: ci sarà anche una versione ECG

L'esistenza del presunto Huawei Watch GT2 Pro ECG confermerebbe l'ultimo trend che sta avendo luogo nell'evoluzione del mondo degli smartwatch. I vari produttori di settore si stanno focalizzando sull'implementazione di questa caratteristica, in grado di tenere ancora più sotto controllo l'attività cardiaca. Non soltanto per gli sportivi, avendo sotto mano più dati ed una gamification più completa, ma anche per i più scrupolosi in termini di salute. Nonostante gli smartwatch non vadano considerati come veri e propri strumenti medici, il monitoraggio della salute è un elemento sempre più tenuto in considerazione dagli acquirenti.

Huawei prepara il lancio del nuovo Watch GT2 Pro ECG

Huawei Watch GT2 (Fashion, Sport, Classic, GT2 PD, GT2 Pro (Fashion, Sport, Classic), GT2 Pro ECG — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 12, 2020

L'ultimo tweet del sempre ben informato leaker Teme è sintetico ma completo: Huawei Watch GT2 Pro ECG sarebbe uno dei nuovi modelli nel catalogo dell'azienda. Tale funzionalità ha recentemente fatto il suo debutto sul rivale OPPO Watch ECG, oltre ai prodotti di casa Apple, Samsung, Fitbit e Withings. Anche Huami sta lavorando per portare l'ECG a bordo dei propri modelli targati Amazfit.

Tornando a parlare di Huawei, questo leak coincide con quanto fatto trapelare nelle scorse ore, con una lista di nuovi prodotti in arrivo assieme a Mate 40. Da notare che, fra quelli elencati, troviamo anche il già svelato (per errore) Porsche Design. Non compare, invece, il precedentemente comparso Huawei Watch GT RS, quello che si vocifera sarà il vero top di gamma.

