Gli indossabili sono ormai qualcosa che non fa quasi più meraviglia agli utenti, tanto che sono entrati nella nostra vita. E ne esistono ormai di tutti i tipi, soprattutto smartwatch, che arrivano in ogni fascia di prezzo, come il 119Plus, che è in sconto con offerta lampo su Cafago a meno 10 €.

119Plus: notifiche, IP67, monitoraggio salute e tanto altro per lo smartwatch economico con l'offerta lampo su Cafago

Lo smartwatch economico 119Plus in offerta su Cafago ha un design simile a molti sportwatch anche di fasce di prezzo molto più alte, però ha anche caratteristiche interessanti. Come il display circolare da 1.3″ (240 x 240), oppure il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, la durata del sonno e la quantità e il controllo dello scatto della fotocamera dello smartphone.

Inoltre, lo smartwatch 119Plus supporta più modalità sportive, fornendo dati completi al fine di monitorare al meglio l'attività motoria. In più è anche impermeabile con certificazione IP67. Non mancano poi le notifiche dei vari servizi di messaggistica e l'avviso delle chiamate. Quanto alla batteria, abbiamo un modulo da 150 mAh che garantisce una buona autonomia.

Lo smartwatch economico 119Plus arriva quindi su Cafago in offerta lampo all'ottimo prezzo di 8 €, difficile trovare un costo così conveniente per tutte queste funzioni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu