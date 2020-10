Uno dei progetti su cui Huawei si sta concentrando sempre più è la sua interfaccia, la EMUI. Arrivata alla versione 11, l'user experience del colosso cinese sarà l'apripista ad HarmonyOS, il sistema operativo proprietario che arriverà nel corso dei prossimi mesi o anni. E questo può essere tratto dalle parole del Presidente della divisione software del brand, che vuole portare l'aggiornamento a EMUI 11 su circa il 90% delle unità.

Huawei: 200 milioni di dispositivi con l'aggiornamento a EMUI 11, secondo il Presidente della divisione software

A parlare di questa possibilità, ottima, di vedere un supporto molto esteso della nuova versione dell'interfaccia è Wang Chenglu, Presidente della divisione software di Huawei, che ha spiegato come la EMUI 11, o meglio l'update dedicato ad essa, è destinato a ben 37 modelli tra Huawei e Honor, portando il volume di roll out del firmware a ben 200 milioni di unità aggiornate ed un tasso di aggiornamento di oltre il 90%.

Numeri da capogiro, ma che fanno capire quanto Huawei punti su quello che fa, soprattutto se si stratta di software. Del resto, dopo le parole che Ren Zhengfei ha rivolto alle possibilità hardware in Cina, al colosso non resta – per il momento – che concentrarsi su qualcosa che può sviluppare e gestire senza problemi, essendo prodotto internamente senza ausilio di fattori terzi.

Attualmente, i programmi di reclutamento di Huawei alla Beta di EMUI 11 sono partiti effettivamente per una grande mole di smartphone, con Honor 30, V30, Nova 6 e Nova 7 recentemente inseriti in fase di Beta pubblica.

