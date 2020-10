Essere uno dei principali ecosistemi tecnologici di un paese come la Cina obbliga spesso gli interessati a spingersi oltre determinati limiti di concetto. Così è stato per ByteDance, che con i suoi tre “prodotti” principali: TikTok, TouTiao e Xinshi Lab (Smartisan) punta a fornire un progetto molto inclusivo soprattutto per i giovani, specie nell'istruzioni. Infatti, si terrà tra qualche ora (su suolo cinese) l'atteso evento Education, in cui ByteDance e Smartisan potrebbero riservare qualche sorpresa a livello di dispositivi.

ByteDance e Smartisan: nell'evento Education arriverà un nuovo dispositivo?

A sbilanciarsi sull'evento che si terrà domani, 29 ottobre 2020, è stato il Presidente di Xinshi Lab, nome interno di Smartisan, Wu Dezhou che già nell'evento di presentazione di R2 si era espresso in merito a prodotti per l'istruzione insieme a ByteDance. Tra l'altro, lo stesso Wu ha affermato che la sua divisione crede molto nelle potenzialità dei dispositivi del brand, soprattutto nel campo educativo. Infatti, grazie alla combinazione di hardware e software sviluppati dal suo team possono creare enormi vantaggi all'istruzione.

A queste parole, è facile quindi ricollegarsi all'idea che nell'evento che si terrà domani, Smartisan e ByteDance potrebbero presentare un nuovo dispositivo, che potrebbe fare il paio con il display smart TNT Go, o anche un'integrazione ai due dispositivi già esistenti ma nel settore educativo, quindi anche un sistema operativo TNT OS Education. Non ci resta che attendere quindi le prossime ore.

