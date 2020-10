Con l'arrivo dell'inverno, ecco che torna a fare capolino anche l'intramontabile giubbotto riscaldante 90 FUN Ninetygo, soluzione che abbiamo imparato ad apprezzare (qui trovate la nostra recensione) e che ora spunta su Xiaomi YouPin in una veste rinnovata: ecco tutto quello che c'è da sapere sui nuovi modelli e sul prezzo di vendita.

Xiaomi YouPin presenta il nuovo giubbotto riscaldante di 90 FUN Ninetygo

Design e caratteristiche

Il nuovo giubbotto riscaldante targato 90 FUN Ninetygo debutta in tre versioni, in base ai gusti e alle esigenze degli utenti. Abbiamo lo smanicato, il giubbotto corto con cappuccio e il giaccone lungo con cappuccio, in quest'ultimo caso disponibile anche in versione femminile.

Tutti i modelli presentano un'ampia area riscaldata che copre la zona dorsale, spingendosi fino in basso, e il collo. Inoltre è possibile scegliere tra quattro temperature differenti – 53/48/43/38°C – indicate tramite l'interruttore, il quale contiene una luce LED che restituisce una colorazione bianca, verde, viola o rossa.

Novità del sistema di riscaldamento

Il nuovo sistema a nanotubi di carbonio raggiunge temperature elevate (ovviamente nel rispetto della sicurezza!) in pochissimo tempo e trattiene il calore più a lungo; grazie alla tecnologia TurboHeat il dispositivo è in grado offrire un controllo della temperatura avanzato ed un sistema di riscaldamento intelligente. Tramite il supporto alla ricarica da 40W, il giubbotto è in grado di raggiungere i 53°C in appena 3 secondi (e riscaldare la superficie completa in 1 secondo).

Come visto per la precedente generazione, è presente una tasca interna in cui inserire una Power Bank da collegare tramite USB o Type-C. Ovviamente tutti i modelli del giubbotto riscaldante 90 FUN Ninetygo su Xiaomi YouPin sono impermeabili (ci mancherebbe… ); le versioni corte sono realizzate con un tessuto agli ioni d'argento termoriflettenti, una soluzione che evita la dispersione del calore.

Xiaomi YouPin 90 FUN Ninetygo, giubbotto riscaldante: prezzo e disponibilità

Il giubbotto riscaldante di 90 FUN Ninetygo su Xiaomi YouPin parte dal prezzo di 229 yuan, circa 29€ al cambio attuale, per il modello smanicato. La versione corta e con cappuccio viene proposta a 399 yuan, circa 50€ al cambio, mentre la variante lunga arriva sulla piattaforma di crowdfunding al prezzo di 599 yuan, circa 75€.

