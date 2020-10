Xiaomi conta di vendere parecchie Smart TV entro la fine del 2020

Non è da decenni che Xiaomi lavora nel campo delle Smart TV, ma le aspettative sono già elevatissime. Dopo qualche anno di rodaggio in Cina, dunque, il brand ha deciso addirittura di sbarcare anche in Europa (così come in Italia), presentando alcune interessanti Smart TV dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Motivo per cui le attese, in merito ad un aumento delle vendite, sono molte. Ma quanto si aspetta di vendere il brand cinese entro la fine di quest'anno?

Xiaomi vuole far meglio del 2019

Dando un'occhiata ai numeri, pare che lo scorso anno Xiaomi abbia battuto praticamente qualsiasi concorrente in tale settore. A livello di spedizioni, infatti, ha fatto registrare i numeri più elevati, battendo concorrenti del calibro di TCL e Hisense. Al termine dell'anno, dunque, le vendite ammontavano a 10,46 milioni di unità di Smart TV, diventando di fatto il primo marchio della storia del mercato cinese a superare la soglia di oltre 10 milioni di Smart TV vendute.

Nel corso di quest'anno, nonostane la pandemia di Coronavirus, le vendite non sono andate affatto male per Xiaomi. Tanto che entro la fine del 2020 il brand conta di raggiungere più di 14 milioni di Smart TV vendute, avvicinandosi all'obiettivo iniziale di 16 milioni di unità. Vedremo, dunque, quanto si avvicinarà effettivamente a questa cifra.

