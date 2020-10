ZMI presenta un nuovo alimentatore USB-C da 20W, perfetto per iPhone 12

Come sappiamo, pochi giorni fa Apple ha lanciato sul mercato i nuovi iPhone 12, mostrando al pubblico più di qualche novità. Dopo la presentazione, però, sembra quasi che le specifiche dei singoli telefoni siano passate in secondo piano a fronte di una notizia che ha sconvolto tutto il settore. All'interno della confezione dei nuovi iPhone non c'è l'alimentatore. Motivo per cui potrebbe tornarvi molto utile questo nuovo caricatore di ZMI, da 20W, perfetto per tale prodotto.

ZMI 20W è compatibile con PD3.0, QC3.0, FCP

Molti brand, una volta appresa la notizia della mancanza del caricatore all'interno della confezione dei nuovi iPhone, si sono subito attivati. Tra questi, dunque, non poteva mancare Xiaomi e, nello specifico, la sussidiaria ZMI che in fatto di caricatori ne sa qualcosa. Arriva sul mercato, quindi, il nuovo alimentatore da parete da 20W con ingresso USB Type-C, proprio come quello che si trova sul sito ufficiale di Apple.

Ovviamente tale prodotto può essere utilizzato anche con tutti gli altri smartphone in circolazione, supportando vari protocolli di ricarica rapida come PD3.0, QC3.0 e FCP. Con un peso di soli 42,8 grammi, poi, questo è anche più leggero rispetto al caricatore ufficiale per iPhone 12, supportando poi una tensione di 100-240V.

Questo dispositivo di ZMI viene venduto soltanto a 39 yuan, circa 5 euro al cambio attuale. Molto meno rispetto ai 25 euro richiesti da Apple per il prodotto ufficiale.

