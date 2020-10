Dall'introduzione dei sensori fotocamera multipli, il modo di scattare foto da smartphone è cambiato irreversibilmente (anche se non sempre, visto che qualcuno punta ancora sul sensore singolo). Xiaomi, con i sub-brand Redmi e POCO è uno dei brand più attenti alla qualità fotografica, specialmente per le fotocamera macro, che è presente su una moltitudine di smartphone dell'azienda che ne traggono molti vantaggi in merito.

Ecco quali sono gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO attuali con fotocamera macro

Prima di partire con la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO con fotocamera macro, ricordiamo a cosa serve questa modalità. Essa permette di ottenere scatti molto ravvicinati (a pochi centimetri) con una buona dose di dettagli e nitidezza, spesso con rapporto 1:1, molto utili da usare ad esempio su Instagram. Di seguito la lista.

Xiaomi : Mi 10T Pro, Mi 10T, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10, Mi 10 Youth Edition, Mi 10 Lite, Mi 10.

: Mi 10T Pro, Mi 10T, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10, Mi 10 Youth Edition, Mi 10 Lite, Mi 10. Redmi : K30 Ultra, 9C, 10X Pro, 10X, K30i, K30 5G, K30 Pro, 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9, Note 8T, Note 8, Note 8 Pro.

: K30 Ultra, 9C, 10X Pro, 10X, K30i, K30 5G, K30 Pro, 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9, Note 8T, Note 8, Note 8 Pro. POCO: M2, M2 Pro, C3, X3 NFC, X3, F2 Pro.

Possedete uno di questi smartphone Xiaomi, Redmi o POCO con fotocamera macro? Siete soddisfatti della qualità che vi rendono in questa modalità? Oppure uno di questi smartphone nella lista vi tentava e questa opzione potrebbe convincervi a prenderne uno? Fatecelo sapere nei commenti!

