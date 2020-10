Acer sfida ASUS: ecco il nuovo monitor Predator X34S, con refresh rate a 200Hz

Osservando un po' tutti i settori tecnologici, soprattutto quelli che fanno riferimento al largo consumo, notiamo una tendenza. Molti utenti sono alla ricerca, ormai, di display sempre più prestanti e belli da vedere, con caratteristiche che spesso strizzano l'occhio al mondo del gaming. Non è un caso, quindi, che diversi produttori stiano remando proprio in questa direzione. Tra questi, dunque, troviamo Acer, che da poche ore ha lanciato il nuovo Acer Predator X34S, un monitor tutto da scoprire.

Acer Predator X34S ha un display curvo da 34″

Questo nuovo monitor da gaming presenta caratteristiche davvero particolari. Siamo in presenza, infatti, di un prodotto dotato di un display curvo da 34″, di tipo NanoIPS, con risoluzione 3.440 x 1.440 pixel e con un refresh rate pari a 200Hz. Tutto ciò che serve, quindi, per configurarsi come un vero e proprio monitor da gaming, visto anche il suo design piuttosto aggressivo. Sulla parte posteriore, poi, vediamo come sia stato integrato un meccanismo per la regolazione del pannello, potendo scegliere fra varie inclinazioni.

LEGGI ANCHE:

ASUS ROG Strix XG32VC: ecco il monitor da gaming da 170Hz, con AMD FreeSync

Ovviamente su questo Predator X34S, così come su altri dispositivi concorrenti, troviamo il supporto per Nvidia G-Sync, dotandosi anche di un'uscita HDMI 2.0, di una DisplayPort, di tre porte USB-A 3.0 e di un ingresso USB Type-C. Al momento, dunque, tale prodotto è disponibile solo in Cina al prezzo di 9.999 yuan, quindi circa 1.250 euro al cambio attuale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu