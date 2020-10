ASUS ROG Strix XG32VC: ecco il monitor da gaming da 170Hz, con AMD FreeSync

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di un monitor da gaming targato ASUS assolutamente incredibile. Si trattava di un modello dotato, addirittura, di un refresh rate pari a 360Hz. Non tutti i prodotti di questa fascia, però, possono offrire tali caratteristiche. Motivo per cui i consumatori tentano spesso di spostarsi su prodotti più accessibili, dotati di un buon rapporto qualità-prezzo. Potrebbe essere il caso, quindi di questo nuovo ASUS ROG Strix XG32VC, dotato di un display QHD da 170Hz.

ROG Strix XG32VC possiede un'unità da 31,5″

Dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche del prodotto, vediamo come tale monitor sia caratterizzato dalla presenza di un display QHD (2.560 x 1.440 pixel) da 31,5″ con refresh rate pari a 170Hz e luminosità massima di 400 nit. Non un prodotto, quindi, dedicato proprio a tutti, garantendo tra le altre cose anche il supporto AMD FreeSync Premium Pro.

Qui trovano spazio anche diverse porte relative alla connettività, tra cui un'uscita HDMI 2.0, una USB Type-B, ben due USB Type-A, il jack audio da 3,5mm, una USB Type-C e la DisplayPort 1.2. Non mancano, poi, tutti i preset software, con cui regolare la luminosità del pannello, la risposta in game, la gamma cromatica e tanto altro. Non sappiamo ancora, però, quale sarà il prezzo di vendita di questo monitor, dunque dovremo attendere ancora per conoscerne ulteriori dettagli.

