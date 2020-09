È passata poco più di una settimana dalla presentazione del nuovo e primo notebook da gaming di Honor, l'Hunter V700. Esso è un ottimo concentrato di specifiche che faranno al caso dei gamer più esigenti. Ma spesso e volentieri, la grafica di gioco è quello che più interessa i giocatori e proprio per questo il brand ha mostrato le potenzialità del laptop con il Ray-Tracing della scheda grafica NVidia RTX 2060.

Honor Hunter V700: il Ray-Tracing della RTX 2060 offre una qualità di dettaglio da urlo

Dando uno sguardo a quanto postato da Honor sul suo profilo Weibo, vediamo l'Hunter V700 in azione con il gioco Swordsman Love 3, in uscita in Cina a breve per PC, con una comparativa in scene in cui è disattivato il Ray-Tracing Nvidia RTX e altre in cui è attivato, mostrando un livello di dettaglio davvero impressionante, dando adito alla scheda grafica RTX 2060 di mostrare tutta la sua potenza. Emblematico è il dettaglio dello smeraldo visualizzato nel video, ma anche i motivi dell'acqua e dei fondali, le statue e le scene notturne che senza Ray-Tracing sarebbero più impastate.

Insomma, pare proprio che da questo notebook da gaming Honor Hunter V700 bisogna aspettarsi ottime cose, sebbene il prezzo indichi comunque che si tratta di un terminale di un certo livello, sebbene ad un costo più basso di competitor già più integrati nel settore. Non ci resta che sperare che arrivi anche in Occidente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu