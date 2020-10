L'ecosistema di Xiaomi è ormai ricco di prodotti che spaziano in quasi tutti i campi: uno di quelli più interessanti è di certo quello dedicato agli spostamenti, con varie soluzioni proprietarie e tante altre disponibili a prezzi abbordabili grazie ai vari partner come nel caso di HIMO C20: la bici elettrica si fa ancora più interessante grazie a questo codice sconto dedicato e la spedizione dall'Europa!

Xiaomi presenta HIMO C20, una delle e-bike migliori per qualità prezzo

La Xiaomi HIMO C20 si è inserita tra i prodotti best buy per alcune peculiarità fondamentali. Tra le specifiche di spicco troviamo – infatti – un'autonomia di circa 80 km in pedalata assistita e la possibilità di adattarsi alle pendenze grazie al cambio Shimano una chicca che fa sempre piacere trovare a bordo. Inoltre, anche i dettagli non sono lasciati al caso: troviamo infatti un pratico display in grado di monitorare batteria residua, chilometri percorsi e modalità di pedalata. Realizzata in alluminio, l'ebike è in grado di offrire una portata fino a 100 Kg.

Grazie al codice sconto potrete acquistare la bici elettrica Xiaomi HIMO C20 ad un prezzo super scontato, che diventa ancora più conveniente vista la spedizione gratis dai magazzini europei di Banggood. In basso trovate il link all'acquisto, accompagnato dal coupon da utilizzare: se non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu