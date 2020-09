Xiaomi Mi Smart LED Bulb (B22) è la nuova lampadina smart, con Alexa e Google Assistant

Non tutti forse lo sanno, ma il catalogo dei prodotti Xiaomi è praticamente sterminato. All'interno di tale lista, dunque, troviamo prodotti di tutti i tipi, per qualsiasi categoria di cliente. Tra questi, quindi, abbiamo anche le luci LED, nello specifico le lampadine del brand che tanto hanno riscosso successo in questi anni. Xiaomi Mi Smart LED Bulb (B22) sono la nuova versione di questo storico prodotto, che arriva sul mercato con pieno supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant.

Mi Smart LED Bulb costa meno di 10€ (in India)

Da pochissimo Xiaomi ha lanciato, in India, la nuova Xiaomi Mi Smart LED Bulb (B22), una versione aggiornata della sua celebre lampadina. Non cambia praticamente nulla a livello estetico rispetto a quella classica, apportando solo qualche novità tecnica. Qui, dunque, troviamo una potenza nominale di 9W ed una luminosità massima pari a 900 Lumen. Questa lampadina, poi, è dotata di ben 16 milioni di colori, con una gamma che va da 1.700k a 6.500k.

Come detto, tale prodotto fornisce anche delle funzioni smart, connettendosi al proprio smartphone e permettendo così di modificare l'intensità ed il colore dei LED presenti al suo interno. Oltre questo, poi, offre il pieno supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant, diventando perfetta per una casa domotica già ben organizzata. Ovviamente, qualsiasi tipo di controllo passa per l'applicazione Mi Home, che include al suo interno tantissimi altri dispositivi.

Questa Mi Smart LED Bulb (B22) è in vendita in India al prezzo di 799 rupie indiane, circa 8 euro al cambio attuale.

