L'esplosione dei conti correnti online e delle carte di pagamenti digitali ha destato nel tempo l'interesse di brand di elettronica di un certo spessore come Apple, ma anche di Huawei, che dopo aver presentato la sua prima carta di credito digitale Huawei Card, l'ha lanciata ufficialmente sul mercato.

Huawei Card: la carta di credito tanti servizi, canone gratuito al primo anno e attivazione da smartphone

Presentata nel mese di aprile insieme ai P40, la carta di credito del brand era passata un po' in sordina, ma Huawei Card potrebbe diventare una valida alternativa totalmente cinese ai circuiti più noti ma stranieri. Ora che però è ufficialmente sul mercato, quanto meno in Cina, ha catturato l'attenzione dei media e utenti locali. Le caratteristiche più importanti di questa carta digitale sono la totale integrazione con Huawei Pay e l'utile servizio di cashback, che in base all'importanza della carta (base, Gold e Platinum) porta determinati benefici.

La Huawei Card non è gratuita, ma ha un canone annuale che per il primo anno si può evitare proprio per incentivare il servizio. Il circuito principale a cui è legata è Union Pay, che vediamo oggi anche in Italia. La cosa comoda di questa carta di credito però, è che possibile fare l'attivazione della stessa tramite il portafoglio virtuale degli smartphone Huawei, in modo da avere tutto connesso in una sola applicazione.

Non sappiamo se Huawei Card sarà disponibile in futuro in Occidente, ma calcolando che anche Apple Card al momento è circoscritta al territorio americano, potrebbe essere un po' difficile, a meno che non ci si accordi con circuiti come Mastercard o Visa, sicuramente più avvezzi ai vari paesi europei… sanzioni USA permettendo.

