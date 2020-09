Huawei non è solo smartphone: ecco il nuovo thermos smart, connesso a HiLink

Da qualche tempo, ormai, Huawei ha deciso di intraprendere una strada ben precisa, percorsa già da altri produttori. Sembra, infatti, che l'obiettivo sia quello di creare un vero e proprio ecosistema, introducendo sul mercato anche altri prodotti oltre gli smartphone. Motivo per cui, in questi anni, sono stati prodotti diversi accessori, tra cui la bilancia smart, le cuffie, gli smart speaker e tanto altro. Non stupisce, dunque, che da poco sia stato presentato anche un thermos smart, direttamente connesso con HiLink.

Huawei lancia Smart Water Cup

Dando un'occhiata a questo dispositivo, notiamo che si tratta di un semplice thermos con funzioni smart. Sulla parte superiore, infatti, monta un display che indica principalmente la temperatura del liquido al suo interno. Connettendosi con Huawei HiLink, però, permette anche di integrare un promemoria per bere, evitando così che si rimanga per troppo tempo senza liquidi.

Ovviamente questo oggetto deve essere configurato con lo smartphone per poter sfruttare tutte le sue funzioni smart. Aprendo il coperchio, dunque, si attiverà il pairing con il telefono e la configurazione del prodotto. Oltre questo, comunque, tale dispositivo può conservare per 12 ore la bevanda al suo interno, sia calda che fredda. Grazie alla sua scocca in alluminio, poi, questo thermos è particolarmente leggero.

Al momento, comunque, Huawei ha proposto tale prodotto solo in Cina, ad un prezzo di 149 yuan, circa 18 euro al cambio.

