MediaTek conquista la classifica mid-range di Antutu | Luglio 2020

Poche ore fa vi abbiamo mostrato quali sono i top di gamma più potenti per il mese di luglio secondo il team Antutu. Da tempo il portale di benchmarking ha ben deciso di aggiungere anche la classifica riguardante gli smartphone mid-range. Da tempo i telefoni di fascia media sono in grado di restituire prestazioni degne di nota. La potenza su mobile non è più esclusiva dei flagship: vediamo quali sono i modelli più prestanti presenti in vendita in Cina.

La classifica Antutu di luglio dà il benvenuto ai SoC Dimensity di MediaTek

Rispetto agli scorsi mesi, dove c'era una certa diversità in termini di chipset utilizzati, la classifica Antutu di luglio per i mid-range è capitanata dai SoC MediaTek Dimensity. Al primo posto c'è ovviamente lo smartphone con il SoC più potente fra essi, ovvero OPPO Reno 3 5G guidato dal Dimensity 1000L. Sui gradini più bassi del podio, invece, troviamo la coppia formata da Redmi 10X 5G e 10X Pro 5G, entrambi con Dimensity 820.

La storia si fa del tutto differente dalla quarta posizione in poi, dato che vediamo la comparsa dei numerosi smartphone in circolazione con SoC Kirin. Si passa da Honor 30, Nova 7 e 7 Pro, mossi dal Kirin 985, concludendo con Honor X10, 30S e Nova 7 SE con Kirin 820. A chiudere la classifica c'è l'unico telefono con chip Qualcomm, ovvero Redmi K30 5G Racing Edition ed il suo Snapdragon 768G. Fra l'altro, da notare che questo è l'unico smartphone a montare questa versione potenziata del più diffuso Snap 765G.

