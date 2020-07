Se c'è una line up di smartphone che sta infuocando i rumor dei mesi estivi, quella è sicuramente la gamma Huawei Mate 40. Infatti, la prossima linea di flagship del colosso cinese si arricchisce ogni giorno di nuovi dettagli, indifferentemente che si parli di feature per la sicurezza, fotocamera, display o, come in questo caso, degli speaker che monterà, che dovrebbero essere stereo e soprattutto simmetrici.

Huawei Mate 40: gli speaker stereo saranno simmetrici come su Mate 20 X

Well, stereo speakers,what else? Umm pill hole and centered square/ rectangle rear camera area https://t.co/cIKSwfMFvz — Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 1, 2020

A riportare l'indiscrezione in merito alla soluzione audio che sarà presente sui prossimi Mate ci pensa colui che possiamo definire il principale leaker del momento per quanto riguarda il prossimo flagship del brand: RODENT950. Infatti, è proprio lui a porre l'attenzione sul fatto che la nuova serie Huawei Mate 40 manterrà gli speaker stereo simmetrici come è stato per Mate 20 X, a suo tempo già molto innovativo circa design e caratteristiche.

La differenza però tra i due modelli sta nel supporto audio Dolby Atmos, che a causa delle ultime diatribe con gli USA, potrebbe non essere presente su Mate 40. Poco male però, dato che il brand sta lavorando al fine di ottenere un supporto audio a livello o addirittura migliore del servizio fornito dall'autorità del settore statunitense.

Quello che è certo, è che questo Mate 40 non sarà uno smartphone che passerà inosservato e probabilmente avrà tanti estimatori grazie alle sue specifiche premium.

