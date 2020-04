Xiaomi e Viomi lanciano un nuovo cuociriso ad induzione

In questi giorni stiamo assistendo a numerosi lanci di prodotti da parte di Xiaomi. Non soltanto in veste ufficiale, ma anche attraverso la nota piattaforma di crowdfunding YouPin. E come solitamente avviene in questi casi, il dispositivo di oggi è un cuociriso: si chiama Viomi IH Sugar-free Rice Cooker. Abbiamo già visto molteplici volte all'azione questa azienda di terze parti: recentemente c'è stato il mega thermos, senza dimenticarci del bellissimo frigo smart, così come della lavastoviglie e del microonde, per dirne alcuni.

Viomi produce un nuovo modello di cuociriso per conto di Xiaomi

Tornando a parlare di cuociriso, il nuovo modello patrocinato da Xiaomi si differenzia dai precedenti per la sua estetica. Solitamente li abbiamo visti in bianco, mentre questo sfoggia una veste più metallica. Dentro questa scocca si cela un meccanismo di cottura ad induzione magnetica, con cui creare un vettore di riscaldamento a tre dimensioni. Questo per ricreare la cottura a legna, in modo che ogni chicco di riso sia cotto a puntino. Dentro ci sono 316 buchi per separare l'acqua di cottura dal riso, così da cuocerlo a vapore e con un basso contenuto calorico.

La pentola utilizzata da Viomi è assemblata in ghisa ad alta densità, con un peso di 2.6 kg e con uno spesso strato di ferro per migliorare la permeabilità magnetica. Per la componente smart c'è un display sulla parte superiore, così come la compatibilità tramite l'app dedicata. Il software comprende 23 ricette pre-impostate, con le quali far cuocere le pietanze al dispositivo in completa autonomia. Fra l'altro, può essere utilizzato non soltanto per cuocere riso, ma anche torte, porridge, zuppe e così via.

Questo Viomi IH Sugar-free Rice Cooker verrà venduto in Cina ad un prezzo di 1199 yuan, circa 156€. Per il momento, però, la fase di crowdfunding comprende un costo scontato di 649 yuan, circa 84€.

