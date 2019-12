Viomi: nuovo frigorifero smart, con display da 21 pollici

Se diamo uno sguardo alle aziende più produttive in merito agli accessori smart, troviamo sicuramente Xiaomi. Talvolta si tratta di piccoli prodotti, altre volte di veri e propri elettrodomestici. Motivo per cui non tutti, per ora, sono sbarcati ufficialmente in Italia. Nonostante questo, Viomi ha da poco rilasciato sul mercato un frigorifero smart davvero molto interessante. Si tratta, infatti, di un'unità dotata di un display da 21 pollici di diagonale e tantissime funzionalità particolari.

Viomi lancia un frigorifero simile a quello di Samsung

Osservando il profilo estetico di questo prodotto, salta subito alla mente il frigorifero di Samsung. Parliamo, infatti, del Samsung Familiy Hub che poco si discosta dalla linee di questo elettrodomestico. Notiamo, dunque, la presenza di una struttura in metallo, che propone un'apertura con due porte distinte che si aprono verso l'esterno. All'interno abbiamo, infatti, ben 450 litri di capienza.

Sulla parte frontale vediamo come Viomi abbia disposto un display da 21 pollici di diagonale dotato di touchscreen. Con esso è possibile interagire in diversi modi. Potrete, dunque, chiedere informazioni sul meteo o, più verosimilmente, le condizioni di salute del frigorifero. Vi verrà mostrata, dunque, la temperatura e la quantità di prodotti stipati al suo interno, potendo anche acquistarne di nuovi. Tale funzione, però, è attiva solo in Cina.

Tale prodotto è configurabile anche tramite l'applicazione Mijia, che vi consentirà di collegarvi direttamente con lo smartphone al vostro elettrodomestico. Questo avrà un prezzo al dettaglio di 5.999 yuan, circa 700 euro cal cambio attuale. Al momento, però, tale dispositivo si trova in crowdfunding su Xiaomi YouPin, e viene proposto a 3.499 yuan, circa 500 euro.

