OPPO ha ancora in mente uno smartphone con slider

Con il prossimo avvento di Find X2, sembrerebbe evidente che OPPO non sia intenzionata a ritornare sui suoi passi. Mi riferisco alla categoria degli smartphone con slider, una delle vie percorse dai produttori per la tanto agognata corsa al full screen. Un'opzione tanto affascinante quanto rischiosa, con dispositivi come il primissimo Find X che ha fatto esclamare “WOW” a tanti, ma che probabilmente non ha generato moltissime vendite. In molti si sono espressi dubbiosi sull'avere fra le mani un telefono con parti in movimenti. Anche perché i test di resistenza di JerryRigEverything hanno dimostrato come lo smartphone OPPO fosse a dir poco fragile.

I brevetti di OPPO lasciano uno spiraglio per l'esistenza degli smartphone a scorrimento

Ma se si parla di brevetti, ecco che OPPO si dimostra più fantasiosa di quanto forse vuole dare a vedere, a partire dall'a dir poco fantasioso smartphone con doppio display a scomparsa. Era un anno fa quando OPPO testava nuove strade per il successore di Find X, anche se mai percorse realmente.

Se l'idea di uno smartphone con scocca a scorrimento continua ad affascinarvi, vi farà piacere vedere i nuovi brevetti targati OPPO. Per di più in forme e linee stravaganti: oblique, a zig zag, triangolari e così via. Sei tipi diversi di meccanismi per uno smartphone che nasconde la selfie camera, ottenendo uno schermo privo di interruzioni.

Un'idea produttiva che siamo pressoché sicuri verrà abbandonata non appena la fotocamera nel display sarà utilizzabile su larga scala. Ma fino a quel momento, libero spazio alla fantasia, nel bene e nel male.

