Honor 9X Pro anche in Europa, ma sarà “peggio” di 9X

Anche se il MWC 2020 non si farà più, causa Coronavirus, l'evento Honor previsto per il 24 febbraio si terrà ufficialmente. Soltanto online, ma ciò non toglie che le novità saranno parecchio, fra smartphone, prodotti ed accessori. Parlando di telefoni, ci saranno almeno 2 modelli ad arricchire l'evento di fine mese, ovvero Honor View 30 ed Honor 9X Pro. Due telefoni già visti negli scorsi mesi in Cina e che sono pronti al debutto per il nostro continente, seppur con una pecca non da poco.

Anche Honor 9X Pro subirà l'assenza di Google da noi in Europa

Lo specifica lo stesso post su Facebook di George Zhao, presidente dell'azienda nata da una costola di Huawei. Anche Honor 9X Pro, come View 30, sarà privo di servizi Google: al loro posto troveranno spazio gli Huawei Mobile Services. Una pecca che sarà ancora più strana se si pensa che il modello base, Honor 9X, ha invece la certificazione Google, con Play Store e tutto quanto. Comunque, vi ricordiamo le specifiche del Pro:

Dimensioni di 163.1 x 77.2 x 8.8 mm per un peso di 206 grammi;

display LTPC da 6.59″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e densità di 391 PPI;

(2340 x 1080 pixel) e densità di 391 PPI; processore octa-core HiSilicon Kirin 810 con una frequenza massima di 2.27 GHz;

con una frequenza massima di 2.27 GHz; GPU ARM Mali G52;

4/6 GB di RAM LPDDR4x;

di RAM LPDDR4x; 64/128 GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile tramite microSD ;

di memoria interna UFS 2.1 espandibile tramite ; lettore d'impronte laterale;

dual camera da 48+2 MP f/1.8-2.4 con AI e Flash LED;

f/1.8-2.4 con AI e Flash LED; selfie camera pop-up da 16 MP f/2.2;

f/2.2; batteria da 4000 mAh con ricarica da 5V2A;

con ricarica da 5V2A; supporto Dual SIM LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, mini jack 3.5 mm, GPU Turbo 3.0;

sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.

Assieme ai due telefoni potrebbe essercene un terzo, sotto il nome di Honor 9X Lite, come potrebbero dimostrare gli ultimi teaser.

