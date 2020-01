OPPO Reno 2 si aggiorna con le patch di gennaio (e non solo)

Per quanto la serie Reno 3 abbia già debuttato con successo in Asia, per il momento soltanto OPPO Reno 2 è disponibile qua da noi. Anche qua in Italia, dove sta giust'appunto ricevendo un nuovo aggiornamento per il comparto software. Niente da fare ancora per la ColorOS 7, dato che l'update in esame è ancora basato sulla precedente ColorOS 6.1.

OPPO Reno 2: il nuovo aggiornamento introduce le patch di gennaio 2020

Con un peso di 535 MB, l'aggiornamento porta con sé la build CPH1907EX_11_A_29, senza stravolgere l'esperienza utente. Il roll-out riguarda esclusivamente il comparto sicurezza, visto che vengono aggiunte le patch di gennaio 2020. OPPO Reno 2 è così uno dei primissimi smartphone di provenienza asiatica ad essere così reattivo nel portare le ultime patch di sicurezza di Google. Il resto del changelog riguarda i classici miglioramenti generici per la stabilità del sistema, oltre alla possibilità di aggiungere la filigrana di posizione sulle foto scattate,

