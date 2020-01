OPPO Reno 3 ed il suo fratello maggiore hanno debuttato pochi giorni prima della fine del 2019 e sono disponibili all'acquisto in Cina. Mentre aspettiamo di saperne di più per un eventuale lancio in Europa, la compagnia cinese si prepara a rilasciare OPPO Reno 3 Pro Pantone Edition, variante realizzata nella colorazione Classic Blue, ispirata al colore Pantone 19-4052.

OPPO Reno 3 Pro Pantone Edition: che cosa cambia rispetto al modello standard?

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Pantone è un'azienda USA dietro il Pantone Matching System, norma internazionale per la grafica ed utilizzato per la gestione dei colori nell'industria e nella chimica. L'azienda ha definito il colore 19-4052 come “il colore dell'anno”, motivo che ha spinto la compagnia cinese a realizzare OPPO Reno 3 Pro Pantone Edition.

Lo smartphone condivide le medesime caratteristiche viste fino a questo momento – stesso design e specifiche – e l'unico cambiamento è nella colorazione Classic Blue. Le vendite di questa variante partiranno il 10 gennaio ed il dispositivo sarà lanciato in due configurazioni: quella da 8/128 GB a 4199 yuan (circa 544€) ed una da 12/256 GB a 4499 yuan (circa 583€ al cambio).

