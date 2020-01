Redmi K30 Pro avrà una ricarica rapida superiore, secondo questo leak

Redmi ha chiuso il 2019 in bellezza, con il debutto del suo primo smartphone 5G. Redmi K30 è stato rilasciato anche in versione 4G, in modo da accontentare tutti e per il nuovo anno è previsto un'ulteriore aggiunta alla famiglia. Il lancio di Redmi K30 Pro sarebbe previsto per il mese di marzo ma la data è ancora da confermare. Nel frattempo diamo finalmente il benvenuto alle prime indiscrezioni del 2020 dedicate al prossimo flagship del brand partner di Xiaomi.

Redmi K30 Pro: finalmente le prime indiscrezioni del 2020!

Di recente, il leaker cinese DigitalChatStation ha rivelato su Weibo che Redmi è al lavoro su uno smartphone con ricarica rapida da 33W. Nulla di particolarmente preciso, se non fosse che Redmi K30 è dotato del supporto alla ricarica da 30W e c'è un solo dispositivo che potrebbe alzare il tiro da questo punto di vista: Redmi K30 Pro.

Quindi, quasi sicuramente, il flagship arriverà con una ricarica rapida superiore rispetto al modello standard e le differenze non dovrebbero finire qui. Secondo le indiscrezioni dei mesi scorsi, Redmi K30 Pro avrà dalla sua un comparto hardware rinnovato, grazie alla presenza dello Snapdragon 865. L'ultimo chipset high-end di Qualcomm sarà in dolce compagnia, dato che si vocifera addirittura del supporto di memorie RAM LPDDR5. Insomma, Redmi dovrebbe fare proprio sul serio!

Per quanto riguarda il design del prossimo top di gamma, al momento non ci sono dettagli. Tuttavia è lecito ipotizzare che non ci saranno grossi cambiamenti e che ci troveremo nuovamente alle prese con un pannello dotato di un doppio foro nel display e refresh rate a 120 Hz. Resta incerto anche il designo della Quad Camera principale: sarà ancora una volta un modulo da 64 + 2 + 5 + 8 MP con un sensore Sony IMX686 o ci saranno dei cambiamenti?

