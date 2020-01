Quest'oggi è una giornata particolarmente positiva per gli appassionati di Realme, brand relativamente giovane ma già in grado di ritagliarsi uno bel po' di spazio nel settore degli smartphone. Proprio per questo pare proprio che l'azienda asiatica sia intenzionata a superare i confini della telefonia e dopo le prime cuffie TWS è in dirittura d'arrivo anche una smartband in stile Mi Band 4. Tutto qui? No, perché pare proprio che il 2020 sarà anche l'anno di Realme TV, la prima smart TV del brand!

Realme TV arriverà nel corso del 2020

Xi Qi Chase, CMO dell'azienda, ha confermato che nel corso di quest'anno verrà lanciata sicuramente una smart TV. Tuttavia non ci sono certezze per quanto riguarda il periodo di uscita: si tratta pur sempre di un business inedito per il brand e le problematiche legate alla produzione sono ancora in fase di valutazione. Insomma, Realme TV si farà ma ci sarà da attendere ancora un po' di tempo.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'interno, la smart TV dell'azienda avrebbe dovuto fare capolino già verso la fine del 2019. Evidentemente c'è stato qualche problemino che ha fatto slittare il debutto al nuovo anno, oppure semplicemente Realme ha preferito prendersi più tempo.

Quali che siano le motivazioni, finalmente abbiamo una conferma ufficiale per Realme TV e ora resta solo una domanda: quale sarà il prezzo di questo dispositivo?

