MIUI 11.1: in arrivo nuove funzionalità per la fotocamera

La MIUI 11 non sta soltanto introducendo Android 10 a bordo degli smartphone Xiaomi e Redmi. L'interfaccia personalizzata si arricchisce via via di nuove features, anche con l'ultima MIUI 11.1. La continua rifinitura da parte del team software sta per modificare anche la componente relativa alla Galleria. E proprio l'app di gestione dei files multimediali catturati è in fase di modifica con l'ultimo aggiornamento della MIUI 11.1.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Haylou Smart Watch: prime impressioni e foto hands-on

La Galleria della MIUI 11.1 si modifica: ecco come si presenterà

La release arriverà gradualmente su vari modelli ma possiamo già averne un primo assaggio con questi screenshots. A partire dalla nuova interfaccia, adesso basata su una griglia che permette di vedere più album nella stessa schermata. C'è anche una tab dedicata che racchiude le categorie automatiche, ovvero Contatti, Luoghi e Tag.

Così come tante altre UI, anche la MIUI 11.1 introduce la funzionalità di Cestino. Qua finiranno tutte le foto ed i video cancellati e per un tot di giorni verranno conservati, nel caso in cui ci si accorga di aver cancellato per errore qualcosa. Finito questo lasso di tempo verranno cancellati definitivamente, a meno che l'utente non lo faccia prima manualmente.

Per concludere, l'ultima feature riguarda l'aggiunta di nuovi filtri Cielo per la modifica delle foto. Dagli attuali 6 si passerà ad almeno 10 filtri, con nuove palette come Caduta di Neve, Nuvole Bluastre e Doppio Arcobaleno.

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!