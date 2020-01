Xiaomi Mi Note 10 Pro ufficiale in Italia: disponibile da MediaWorld

Da oggi in Italia arriva anche Xiaomi Mi Note 10 Pro, la versione più premium del modello di fascia medio/alta. Caratterizzato anch'esso da una penta camera, rispetto al modello base si differenzia per l'utilizzo di memorie più capienti. Oltre ad avere un taglio da 8/256 GB, il sensore principale da 108 MP può vantare lenti 8Psecondo posto su DxOMark, potendo vantare il . Per il resto rimane immutata la lista delle specifiche, con un display da 6.47″ Full HD+, Snapdragon 730G e batteria da 5260 mAh.

Aggiornamento 02/01: da oggi Xiaomi Mi Note 10 Pro è disponibile anche da MediaWorld. Nella colorazione Midnight Black, è acquistabile al prezzo di listino di 699€.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10 Pro: ecco la ricarica rapida da 66W

Xiaomi Mi Note 10 Pro arriva in Italia: ecco quali sono le differenze

Xiaomi Mi Note 10 Pro – Scheda tecnica

Display AMOLED HDR da 6.47″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel), densità di 398 PPI, curvatura Dual Edge e protezione Gorilla Glass 5;

(2340 x 1080 pixel), densità di 398 PPI, curvatura Dual Edge e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 157.8 x 74.2 x 9.67 mm per 208 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730G ;

; GPU Qualcomm Adreno 618;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage espandibile via microSD ;

di storage espandibile via ; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

penta camera da 108+12+20+5+2 MP con apertura f/1.69/2.0/2.2/2.0, OIS, teleobiettivo 2X e 5X, grandangolare 13 mm, macro, autofocus PDAF e flash LED;

con apertura f/1.69/2.0/2.2/2.0, OIS, teleobiettivo 2X e 5X, grandangolare 13 mm, macro, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 32 MP con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; supporto dual SIM 4G+, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, NFC, ingresso mini-jack;

batteria da 5260 mAh con ricarica rapida 30W;

con ricarica rapida 30W; sistema operativo Android 10 con MIUI 11.

Lo Xiaomi Mi Note 10 Pro è disponibile in Italia ad un prezzo di 699.90€, nelle colorazioni Glacier White, Midnight Black e Aurora Green.

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!