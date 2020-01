Xiaomi Mi Watch Color non è stato prodotto da Huami

Quando si parla di Xiaomi e di dispositivi indossabili è impossibile non farsi venire in mente la Mi Band (giunta ormai al quarto capitolo) e Huami. Quest'ultima ha realizzato le smartband del brand cinese in partnership e – per chi si fosse perso qualche pezzo per strada – il nome dietro la serie di smartwatch Amazfit. Ed ora, secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete sembra confermato che lo Xiaomi Mi Watch Color non è stato prodotto in collaborazione con l'azienda.

Xiaomi Mi Watch Color è stato realizzato senza l'aiuto di Huami

Già con l'attuale Mi Watch si vociferava che lo smartwatch non avesse ricevuto il supporto di Huami, ma ora nuovi indizi suggeriscono che l'azienda cinese non ha nulla a che fare nemmeno con lo Xiaomi Mi Watch Color. In baso a quanto emerso sembra che dietro il nuovo indossabile ci sia Shanghai Suo Prime Technology LTD, una compagnia che fa parte della catena ecologica di Xiaomi.

Insomma, sembra proprio che i due brand ormai “rivali”, ma ciò non toglie che Huami possa partecipare alla produzione della futura Mi Band 5. In fondo lo stesso CEO del brand ha confermato che la vero rivale di Huami è Huawei e non Xiaomi.

Gli smartwatch di quest'ultima non sono ancora venduti al di fuori della Cina, motivo per cui i dispositivi Amazfit non si trovano a fronteggiare la compagnia di Lei Jun nel mercato internazionale. Ma quando i wearable di Xiaomi arriveranno in Europa (se arriveranno)? La collaborazione continuerà… o i due brand diventeranno nemici giurati?

