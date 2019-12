OPPO Enco Free: ecco il nuovo paio di cuffie auricolari true wireless

Si tratta di un periodo storico nel quale le cuffie true wireless stanno letteralmente spopolando. Tantissime aziende, infatti, si sono lanciate in questo settore con ottimi risultati, data la domanda elevata di prodotti di questo tipo. Mancava, però, ancora un competitor all'appello. Tra questi, infatti, OPPO era uno dei pochi brand a non aver acora lanciato un accessorio in tale categoria. Con OPPO Enco Free, però, le cose potrebbero presto cambiare.

Enco Free saranno dotate di controlli touch

Stando a quanto è stato mostrato all'APAC Strategy Launch in Malesia, il brand cinese potrebbe proporre presto la propria soluzione true wireless in ambito audio. Non abbiamo molti dettagli in merito a questo prodotto, anche se dal punto di vista estetico sembrano molto simili alle Realme Buds Air presentate oggi stesso.

LEGGI ANCHE:

Realme Buds Air: diamo un’occhiata da vicino alle nuove AirPods low cost

Sebbene il design non sia, dunque, del tutto originale, a bordo dovrebbero implementare una tecnologia Bluetooth molto particolare, in grado di ridurre la latenza con lo smartphone. Dal punto di vista audio, poi, potrebbero essere dotate di altoparlanti ultra-dinamici, supportando anche i controlli touch. Ovviamente, però, non sappiamo ancora se questo tipo di prodotto sia destinato anche al nostro mercato. Secondo le ultime fonti, dunque, tale modello dovrebbe arrivare a gennaio 2020 solo in alcuni territori asiatici, al prezzo di 120 dollari circa.

Vedremo nelle prossime settimane, quindi, quale strategia adotterà l'azienda.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.