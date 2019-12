MIUI 11: in arrivo nuove notifiche più colorate sugli Xiaomi

La MIUI 11 è ufficialmente in via di distribuzione in un po' tutti i paesi e su diversi modelli, di fascia alta e non. Abbiamo già visto in precedenza quali sono le novità che ha introdotto, ma ciò non significa che nei prossimi mesi non ne arrivino di ulteriori. Per esempio, il team Xiaomi sta lavorando ad un miglioramento della tendina delle notifiche, specialmente per coloro che gradiscono un tocco di colore qua e là.

Come vedete in questi screenshots, infatti, la MIUI 11 vuole far sì che le notifiche relative alla musica in riproduzione abbiano un tono di colore più accentuato. Per alcuni di voi non sarà una novità assoluta, visto che con Android 8 è stato introdotto da altre aziende. Ma finalmente Xiaomi si è decisa ad inserire questa feature nella propria UI, come dimostra quanto accaduto con la MIUI 11.1 China Beta.

L'aggiornamento in questione è stato rilasciato in via sperimentale in questa settimana, pertanto ci vorrà ancora tempo per vederlo nella versione Stabile. Non è ancora dato sapere, poi, se sarà necessario avere Android 10 per poterne fruire ma, come anticipato qua sopra, potrebbe non essere così.

