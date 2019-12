Nel mentre il programma Beta si diffonde su altri modelli, un nuovo aggiornamento è in fase di rilascio a bordo di Huawei P20, P20 Lite e Mate 10 Pro. Non si tratta, però, di un aggiornamento particolarmente corposo, visto che la novità principale riguarda l'introduzione delle patch di sicurezza di novembre.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 30 Pro 5G è il nuovo re di DxOMark

Le patch di novembre arrivano su Huawei P20, P20 Lite e Mate 10 Pro

Come segnalato nel changelog di Huawei, questo aggiornamento risolve 3 vulnerabilità critiche, 15 con priorità alta ed 1 di livello medio. Per Huawei Mate 10 Pro si tratta della build EMUI 9.1.0.341 ed ha un peso di circa 234 MB, mentre per P20 e P20 Lite è la EMUI 9.1.0.257 e si aggira attorno ai 200 MB.

Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate anel canale Telegram dedicato!