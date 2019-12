A poche ore dal lancio ufficiale delle prime cuffie TWS del brand asiatico scopriamo più da vicino le Realme Buds Air grazie ad una serie di immagini dal vivo Hands-on. Le nuove rivali low cost delle AirPods di Apple sono tra noi e non vediamo l'ora di provarle!

Realme Buds Air si mostrano dal vivo nelle prime immagini Hands-On

Realizzare interamente in plastica, le Realme Buds Air arrivano con un design particolarmente ispirato alle celebri cuffie premium targate Apple (cosa per nulla inusuale). Le cuffie TWS presentano il supporto al Bluetooth 5.0, un case con tanto di ricarica wireless e sensori di prossimità (per la funzione di Pausa/Play rimuovendo e reinserendo una delle cuffie). Ovviamente non mancano i controlli touch e la cancellazione del rumore tramite i doppi microfoni integrati.

Il prezzo di vendita di circa 50€ al cambio le rende particolarmente appetibili e anche il fatto che siano disponibili in tre colorazioni (bianco, nero e giallo) non è niente male. Che ve ne pare delle Realme Buds Air? Siete curiosi anche voi di provarle o vi tenete stretti le vostre cuffie?

