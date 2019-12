OPPO annuncia tre iniziative per un nuovo ecosistema di servizi smart

Il 19 dicembre, l'azienda cinese ha tenuto la sua OPPO Developer Conference 2019 a Pechino, sul tema “Innovation and Intelligence”, svelando una serie di iniziative per costruire insieme agli sviluppatori e ai partner un nuovo ecosistema di servizi intelligenti: il Gravity Plan 2.0, il Five System-level Capability Exposure Engines e l'IoT Enablement Plan. Ecco di che cosa si tratta e quali sono le novità in serbo.

Durante lo scorso anno, OPPO ha compiuto dei progressi significativi nel costruire un nuovo ecosistema, attivando più di 320 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo sul proprio sistema operativo ColorOS e accumulando un sostanzioso numero di utenti nelle proprie applicazioni, servizi e nell'ecosistema dei contenuti. A oggi, più di 120.000 sviluppatori si sono uniti alla piattaforma open dove le innumerevoli possibilità di condivisione sono disponibili a tutti e sono state utilizzate più di 3 miliardi di volte al giorno.

Durante l'OPPO Developer Conference 2019, l'azienda cinese ha annunciato il rinnovo ed il miglioramento del suo programma per supportare gli sviluppatori. Il Gravity Plan 2.0 ritorna anche per il 2020, ancora una volta con un piano da 143 milioni di dollari.

Five System-level Capability Exposure Engines e IoT Enablement Plan

Per consentire agli sviluppatori di connettersi alle funzionalità a livello di sistema di OPPO in modo più fluido e rapido e continuare a offrire una migliore esperienza utente, l'azienda ha lanciato ufficialmente il Five System-level Capability Exposure Engines, che include Hyper Boost, Link Boost, CameraUnit, MediaUnit e ARUnit. In questo modo, OPPO migliorerà l'esperienza utente complessiva insieme a sviluppatori e partner.

L'OPPO Developer Conference 2019 è continuata poi con l'annuncio dell'IoT Enablement Plan, volto a rendere aperto il protocollo IoT HeyThings ddel brand.

La piattaforma di servizi IoT HeyThings recentemente aggiornata dovrebbe essere implementata attraverso la piattaforma aperta di OPPO nel primo trimestre 2020, mentre la prima fase del protocollo di connettività audio dovrebbe essere attivata nel giugno 2020.

Bobee Liu, Vice President della sezione Intelligent Mobile Devices, ha anche rivelato che l'azienda lancerà presto il suo primo smartwatch, OPPO Watch, come anche piattaforma dedicata alla salute che si posizionerà come un dispositivo strategico che il brand cinese utilizzerà per creare un forte ecosistema con i suoi partner.

