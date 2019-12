Huawei brevetta uno smartphone con tripla camera rotante, simile ad ASUS Zenfone 6

Sicuramente in futuro vedremo smartphone sempre più caratterizzati da una superficie frontale coperta interamente dal display. Motivo per cui tante aziende, in questo momento, stanno provando a sviluppare qualcosa di nuovo in tale ambito. Tra i vari brevetti che abbiamo già visto in rete, tra cui quelli di Xiaomi, vediamo come la difficoltà maggiore sia quella di trovare una posizione per la selfie camera. Alcuni brand, dunque, hanno già trovato la soluzione. ASUS Zenfone 6, ad esempio, utiizza un sistema rotante che sfrutta, dunque, sempre gli stessi sensori. Anche Huawei sta pensando, quindi, ad un meccanismo di questo tipo, almeno stando alle ultime immagini comparse in rete.

Huawei pensa ad una componente che ruota di 180°

Se diamo un'occhiata all'ultimo brevetto rilasciato da Huawei, vediamo come la soluzione pensata dal brand cinese sia praticamente identica a quella adottata da ASUS Zenfone 6. Si tratta, dunque, di una fotocamera rotante, con angolo di 180°, che permette di sfruttare un singolo comparto fotografico sia anteriormente che posteriormente. Questo tipo di brevetto, registrato presso la WIPO, quindi, non presente nulla di così innovativo.

Anche altri device, ovviamente, hanno adottato questo tipo di soluzione, vedi per esempio il Samsung Galaxy A80. Sebbene vi siano delle similitudini, però, in questo caso la progettazione di tale componente è stata leggermente diversa. Malgrado questo, nei prossimi anni potremmo vedere sempre più spesso prodotti di questo tipo, almeno fino a quando la selfie camera non verrà nascosta sotto il display.

