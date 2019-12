Xiaomi Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8 e POCOPHONE F1: pubblicato il codice sorgente del kernel di Android 10

Nel corso degli ultimi mesi il produttore cinese ha rilasciato l'ultima MIUI 11 per una valanga di dispositivi (qui trovate la lista ed i link al download). Quest'oggi, in linea con la recente apertura dell'azienda verso il mondo del modding, ecco fare capolino il codice sorgente del kernel di Android 10 per Xiaomi Mi MIX 3, Mi MIX 2S, i modelli della serie Mi 8 e POCOPHONE F1.

Grazie alla pubblicazione del codice sorgente del kernel, ora i developer esterni potranno realizzare custom ROM dedicate (basate su Android 10), MOD, recovery e quant'altro. Insomma, Xiaomi Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer e POCOPHONE F1 si aprono al modding anche per quanto riguarda l'ultima versione dell'OS del robottino verde.

Gli ultimi modelli di cui l'azienda ha rilasciato il codice sorgente sono stati Mi 9 e Redmi K20 Pro: insomma, Xiaomi sta mantenendo le sue promesse, con rilasci più o meno tempestivi (o comunque in tempi abbastanza brevi). In basso trovate il link alla pagina su GitHub dedicata agli ultimi smartphone.

Scarica il codice sorgente del kernel di Android 10 per Mi MIX 3, Mi MIX 2S, POCO F1, Mi 8

