Redmi K20 adesso supporta Prime Video in Full HD

Anche se l'attenzione è tutta per la nuova serie Redmi K30, con il modello Pro ancora atteso da tanti, Redmi K20 e K20 Pro sono ancora attivamente supportati dall'azienda. Basti vedere l'aggiunta dello standard VoWiFi di pochi giorni fa, a cui adesso si aggiunge un'altra novità, sempre introdotta lato software. Si tratta del supporto al Full HD per la piattaforma Prime Video di proprietà di Amazon.

Il supporto HD per Prime Video è stato aggiunto sulla serie Redmi K20

Viste le lamentele arrivate da parte della community, Redmi ha deciso di accogliere questo feedback ed accontentarlo. Normalmente il supporto HD alle piattaforme di streaming è consentito dalle librerie Widevine, la cui presenza fa sì che servizi come Netflix, Prime Video e simili siano normalmente supportati in HD e non limitati a 480p.

Essendo Redmi un brand che va molto in India, paese dove è Prime Video una delle piattaforme di riferimento, evidentemente l'azienda ha deciso di trovare una via di mezzo. Anche perché non si tratta di un aggiornamento dello smartphone, bensì lato server da parte di Amazon stessa. Ciò significa che le due aziende abbiano cooperato fra di loro per colmare il gap della serie Redmi K20. Basterà quindi aggiornare l'app all'ultima versione ed impostare massima qualità per poter visionare film, serie TV e quant'altro a 1080p.

