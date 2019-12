MIUI 11.1: tutte le novità in arrivo da Xiaomi

La MIUI 11 è ufficialmente disponibile per diversi modelli, sia sotto forma di release Stabile che Beta, oltre che Global e China. Anche se l'aggiornamento deve ancora diffondersi in maniera ampia, il team software sta già lavorando alla prossima build più sostanziosa. Mi sto riferendo alla MIUI 11.1, nella quale verranno aggiunte features ed opzioni assenti sulla primissima versione del firmware. Vediamo cosa aspettarci dalla prossima build che verrà rilasciata sugli smartphone Xiaomi e Redmi.

Ecco tutte le novità in arrivo con la MIUI 11.1 di Xiaomi

Android 10

Se pensavate che la MIUI 11 introducesse in automatico il più recente aggiornamento ad Android 10, probabilmente rimarrete delusi. Diversi modelli, infatti, dovranno attendere la MIUI 11.1 per poter ricevere l'ultima ROM di Google, ecco quali:

Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 9T

Mi MIX 2S, Mi MIX 3

Mi CC9

Redmi K20, Redmi Note 8 Pro (forse)

Pocophone F1

Rinnovata UI

Un'altra novità di cui si è già parlato in lungo e largo è l'introduzione dell'app drawer, allontanandosi dallo stile più “asiatico” di avere tutte le icone sulle schermate home. Attivandola si potrà decidere cosa avere nella home e cosa tenere unicamente nel drawer. Inoltre, sarà possibile ridimensionare le icone, allargandole o restringendole visivamente. Verrà anche risolto il problema dell'animazione di sblocco per gli smartphone con sensore ID nel display.

Fotocamera

Sono in arrivo nuove modalità multimediali, fra cui la modalità Vlog per creare video unendo clip registrate, applicando transizioni e modificando la palette cromatica, per dare un effetto più professionale. Nella modalità Pro è stata poi aggiunta una nuova opzione per modificare l'esposizione.

Risparmio energetico

Come visto con brand come Samsung, anche Xiaomi ha deciso di introdurre la possibilità di avere un Ultra Risparmio Energetico. Per il momento limitato alla sola MIUI 11 China, verrà introdotta sulla ROM Global a partire dalla MIUI 11.1. Dal punto di vista tecnico, Xiaomi afferma che con questa modalità la batteria si scarica soltanto del 5% in 1 giorno.

Modalità Focus e Bedtime

La modalità Focus permetterà ai possessori di smartphone Xiaomi di concentrarsi sulla vita quotidiana, allontanandosi dall'attaccamento al telefono. Attivandola, si avranno dai 20 ai 60 minuti di blocco del telefono, potendo soltanto accedere alla fotocamera e alle chiamate d'emergenza.

Always-On Display

Con la MIUI 11.1 sarà arricchita la già presente modalità di Always-On Display con la possibilità di aggiungere una foto dalla Galleria, per quanto la qualità sarà minore per non impattare eccessivamente sulla batteria.

App Lock

Già presente sulle ROM precedente, nella MIUI 11.1 verrà modificata la schermata di accesso all'App Lock, qua con uno sfondo trasparente.

Screenshot

La realizzazione degli screenshots avrà una nuova animazione, come potete vedere in questo video.

Modalità Sunlight

Concludiamo con l'aggiunta della modalità Sunlight. Anziché doversi affidare alla luminosità automatica, attivando questa lo smartphone alzerà la luminosità al massimo quando ci si trova sotto forte luce solare (e non).

