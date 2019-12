OPPO A91 e A8 ufficiali: scheda tecnica e prezzo

In maniera abbastanza discreta, in Cina sono stati “presentati” ufficialmente i nuovi OPPO A91 ed OPPO A8. Uso il virgolettato perché in realtà l'annuncio non è del tutto completo, visto che anche sul sito ufficiale non sono riportate le specifiche complete. Ma abbiamo già un'idea piuttosto esaustiva di come saranno entrambi gli smartphone, fra immagini, scheda tecnica e prezzo.

OPPO A91 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

OPPO A91 – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 412 PPI;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 412 PPI; spessore di 7.9 mm e peso di 172 g;

processore octa-core MediaTek Helio P70 ;

; GPU ARM Mali-G72 MP3;

8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage espandibile via microSD ;

di storage espandibile via ; lettore d'impronte nel display di 3° generazione;

quad camera da 48+8+2+2 MP con grandangolo a 119°, lente macro e Portrait, autofocus e flash LED;

con grandangolo a 119°, lente macro e Portrait, autofocus e flash LED; selfie camera da 16 MP ;

; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, ingresso mini-jack e USB Type-C;

batteria da 4025 mAh con ricarica VOOC 4.0;

con ricarica VOOC 4.0; sistema operativo Android 9 Pie con ColorOS 6.1.

OPPO A8 – Scheda tecnica

Display LCD da 6.5″ HD+ (1600 x 720 pixel) con densità di 269 PPI;

(1600 x 720 pixel) con densità di 269 PPI; processore octa-core MediaTek Helio P35 ;

; GPU PowerVR GE8320;

4 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage espandibile via microSD ;

di storage espandibile via ; lettore d'impronte posteriore;

tripla fotocamera da 12+2+2 MP con lente macro e Portrait, autofocus e flash LED;

con lente macro e Portrait, autofocus e flash LED; selfie camera da 8 MP ;

; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2, GPS, ingresso mini-jack e USB Type-C;

batteria da 4230 mAh ;

; sistema operativo Android 9 Pie con ColorOS 6.1.

OPPO A91 e A8 – Prezzo e disponibilità

OPPO A91 è disponibile nelle colorazioni Modern Bright Red, Night Stars e Light of Snow Melting, ad un prezzo di 1999 yuan, circa 256€, per l'unico taglio da 8/128 GB.

Per quanto riguarda OPPO A8, ci sono due colorazioni Azure e Secret Night Black al prezzo di 1199, circa 153€, yuan per l'unica versione da 4/128 GB.

