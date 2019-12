OPPO prepara il suo smartwatch: in arrivo nel Q1 2020

Con l'arrivo del Bluetooth LE, quasi automaticamente, l'ecosistema smartwatch si è aperto a wearable, cuffie TWS e non solo. Proprio per questo sono sempre più numerose le aziende a “volerci provare”. L'ultima in ordine di tempo a presentare uno smartwatch potrebbe essere proprio OPPO. Le dichiarazioni del vicepresidente Shen Yiren sono univoche e non lasciano spazio a molti dubbi: lo smartwatch OPPO si farà, ma non quest'anno.

Aggiornamento 19/12: la dirigenza di OPPO torna a parlare del periodo di lancio del primo smartwatch OPPO, trovate i dettagli a fine articolo.

Stando a quanto dichiarato via Weibo, infatti, la società si impegnerà tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, nel rilasciare delle cuffie Bluetooth con riduzione del rumore e – appunto – uno smartwatch. Nonostante le idee siano chiare bisognerà comunque attendere (almeno) il prossimo anno.

Questo lasso di tempo sarà quindi necessario per consentire ad OPPO di sperimentare un device che sia in grado di offrire novità dal punto di vista hardware. Tra le idee trapelate appare chiara l'intenzione di poter optare per uno smartwatch comunque rettangolare, a discapito del classico design circolare.

Aggiornamento 19/12

Durante la conferenza odierna, il VP Liu Bo, è tornato a parlare dell'ecosistema OPPO e di quello che sarà il primo smartwatch dell'azienda. Il lancio avverrà “a breve“, in modo da dare vita ad un insieme di prodotti IoT su cui l'azienda vuole puntare. Non c'è ancora una data precisa, ma si parla di Q1 2020: che se ne parli in occasione del MWC 2020 di fine febbraio?

