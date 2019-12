Huawei P30 Lite 2020 in arrivo in Europa: primi dettagli e prezzo | Rumors

Lo scorso aprile il colosso cinese ha lanciato in Italia il piccolo della gamma P30 (qui trovate la nostra recensione), un dispositivo di fascia media che nonostante il peso dei fratelli maggiori è riuscito a dare non poche soddisfazioni. Ed ora, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che l'azienda sia pronta al lancio in Europa di Huawei P30 Lite 2020, versione aggiornata del dispositivo.

Huawei P30 Lite 2020: ecco le prime indiscrezioni sul nuovo medio di gamma

Per il momento il debutto di questo nuovo medio di gamma destinato al mercato europeo è ancora avvolto nel mistero. Secondo il leaker Ishan Agarwal, Huawei P30 Lite 2020 verrà lanciato molto presto in Europa al prezzo di 349€. Tuttavia ad oggi mancano dettagli precisi sia per quanto riguarda i tagli di memoria che possibili specifiche. Inoltre sembra che lo smartphone potrebbe adottare un nuovo design, ma anche in questo caso si brancola nel buio.

Nonostante le informazioni siano scarse, non sembra poi così irreale che l'azienda cinese abbia in serbo una versione aggiornata del suo Huawei P30 Lite. Ricordiamo che l'attuale mid-range della gamma monta un pannello IPS da 6.15″ Full HD+ con notch a goccia, il chipset Kirin 710 ed una tripla fotocamera da 24 + 2 + 8 MP. Quali saranno le novità introdotte dalla sua versione rinnovata?

Non appena ne sapremo di più sulle specifiche provvederemo ad aggiornare il seguente articolo e lo stesso vale per la data di uscita. Visto che il leaker sembra propenso per un lancio a stretto giro è probabile che il debutto sia fissato per le prime settimane del 2020, ma ovviamente l'ultima parola spetta a Huawei.

Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate anel canale Telegram dedicato!