Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+: scheda tecnica, prezzo e uscita

I nuovi smartphone della serie Number di Realme stravolgono le cose in fatto di stile. Il trittico di dispositivi arriverà con un look tutto nuovo, stavolta con un occhio ancora più attento all'eleganza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+ tra design, specifiche tecniche, fotocamera, prezzo e uscita sul mercato!

Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Realme 11

Il nuovo design della famiglia Realme 11 si basa su un ampio modulo circolare posizionato sul retro, all'interno del quale trova spazio il comparto fotografico con il flash LED. Per quanto riguarda il modello base, al momento non ci sono dettagli precisi, fatta eccezione per un'immagine del TENAA che mostra un look in linea con quello dei fratelli maggiori (ma con una Dual Camera posteriore ed uno schermo flat).

Realme 11 Pro e 11 Pro+ saranno equipaggiati con un display AMOLED dotato di bordi curvi (61°), una soluzione da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 2160 Hz e bordi super ottimizzati. Non manca un punch hole centrale, per ospitare la seifle camera.

La scocca di alcune versioni sarà realizzata in similpelle, con colorazione bianca oppure verde. Molto probabilmente si tratterà del modello Pro+; ci aspettiamo un lettore d'impronte sotto al display solo per quest'ultimo mentre i fratelli dovrebbero avere un lettore posizionato di lato.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche della gamma Realme 11 dovrebbe essere basata su chipset MediaTek e per ora non è dato di sapere se ci sarà anche una soluzione Qualcomm.

Sia Realme 11 Pro che il fratello maggiore Pro+ dovrebbero montare (secondo i vari leak) il Dimensity 1080, SoC octa-core a 6 nm e fino a 2,6 GHz già visto a bordo del precedente Realme 10 Pro+. Tuttavia si vocifera che la variante Plus abbia dalla sua un chip della serie 7000, forse il Dimensity 7200.

Lato memorie si parla di tagli abbastanza elevati, fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Precisamente dovremmo avere modelli con 6/8/12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB/1 TB di spazio di archiviazione.

Il modello Pro e Pro+ avrebbero batterie da 5.000 mAh e da 4.500 mAh, il primo con il supporto alla ricarica rapida da 67W ed il secondo con una potenza fino a 100W.

Il resto del comparto offrirebbe speaker stereo, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, il supporto Dual SIM 5G, GPS a doppia frequenza ed NFC. Per il software è impossibile non aspettarsi Android 13, sotto forma di Realme UI 4.0.

Se volete conoscere tutte le differenze tra la gamma 9 e 10 (le precedenti generazioni), ecco il nostro confronto tra specifiche.

Fotocamera

Il comparto fotografico riceverà un bello scossone rispetto alla precedente generazione. Realme 11 Pro dovrebbe offrire una Dual Camera da 108 MP, presumibilmente con un sensore Samsung HM6 (forse accompagnato da un modulo secondario da 2 MP). Frontalmente ci sarebbe una selfie camera da 16 MP.

Il vero gioiellino sarebbe Realme 11 Pro+ dotato di una tripla fotocamera con un sensore principale da 200 MP con tanto di stabilizzazione ottica OIS e supportato da un ultra-wide da 8 MP ed un obiettivo da 2 MP. Non mancherà una modalità dedicata agli scatti lunari, già anticipata dalla stessa azienda con un sample. Per gli autoscatti, in questo caso ci sarebbe un modulo da 32 MP.

Realme 11 Pro – Scheda tecnica (in aggiornamento)

Dimensioni di 161,6 x 73,9 x 8,2 mm per 183 grammi

Display AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco sconosciuto, supporto HDR10+

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco sconosciuto, supporto HDR10+ Lettore d'impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68 MC4

6/8/12/16 GB di RAM

di RAM 128/256/512 GB/1 TB di memoria

di memoria Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Dual Frequency GPS, USB Type-C

Dual camera da 108 + 2 MP (f/???) con Samsung HM6 e flash LED

(f/???) con Samsung HM6 e flash LED Selfie camera da 16 MP f/???

f/??? Speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos Sistema operativo Android 13 con Realme UI 4

Realme 11 Pro+ – Scheda tecnica (in aggiornamento)

Dimensioni di 161,6 x 73,9 x 8,2 mm per 183 grammi

Display AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco sconosciuto, supporto HDR10+, PWM Dimming a 2.160 Hz

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco sconosciuto, supporto HDR10+, PWM Dimming a 2.160 Hz Lettore d'impronte digitali sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7200 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,8 GHz A715 + 6 A510)

GPU Mali-G610 MC4

6/8/12/16 GB di RAM

di RAM 128/256/512 GB/1 TB di memoria

di memoria Batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Dual Frequency GPS, USB Type-C

tripla camera da 200 + 8 + 2 MP (f/???) con OIS e flash LED

(f/???) con OIS e flash LED Selfie camera da 16 MP f/???

f/??? Speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos Sistema operativo Android 13 con Realme UI 4

Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+ – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+ è fissata per il 10 maggio in Cina. Al momento conosciamo solo il giorno dell'uscita in patria mentre non ci sono ancora dettagli per quanto riguarda il debutto Global.

