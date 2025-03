Nothing Phone (3a) e (3a) Pro ufficiali: sempre iconici, ora con teleobiettivo e il nuovo tasto Essential

La compagnia di Carl Pei è tornata, questa volta direttamente con due nuovi modelli. Nothing Phone (3a) e (3a) Pro sono ufficiali in Italia con tante novità sia sul versante hardware (mettono da parte MediaTek e si passa a Qualcomm) che lato fotocamere: ecco tutti i dettagli sul nuovo look, su specifiche tecniche, prezzo e uscita nel nostro paese!

Nothing Phone (3a) e (3a) Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

I nuovi modelli targati Nothing continuano con il solito linguaggio di design: abbiamo una cover posteriore in vetro semi-trasparente ed un sistema di luci LED personalizzabili (l’interfaccia Glyph), il tutto con un aspetto minimale ma che strizza l’occhio al futuristico. Nothing Phone (3) presenta una fotocamera orizzontale in un modulo circolare mentre il fratello maggiore (3) Pro offre un inedito design della fotocamera ad L. Entrambi sono classificati IP64, montano un lettore d’impronte sotto al display ed arrivano con a bordo il chipset Snapdragon 7s Gen 3.

Il pannello è un’unità AMOLED da 6,77″ Full HD con refresh rate a 120 Hz ed un vetro protettivo Panda Glass: la luminosità di picco fino a 3.000 nit presente un aumento del 131% rispetto al precedente (2a). Entrambi i telefoni hanno batterie da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 50W; c’è anche quella wireless ma si ferma a 7.5W. A questo giro Nothing ha aggiunto l’inedito tasto Essential Key: si tratta di un pulsante fisico posizionato sul lato degli smartphone e che permette di eseguire alcune funzionalità precise. Basta premere una volta per catturare il contenuto sullo schermo; premere a lungo attiva una nota vocale mentre il doppio click fa accedere all’Essential Space ossia uno spazio dove tutti i contenuti multimediali vengono salvati e organizzati direttamente tramite l’AI (con tanto di suggerimenti ed azioni personalizzate).

Dopo aver visto i tratti in comune passiamo alle differenze tra Nothing Phone (3a) e (3a) Pro: in realtà è un singolo aspetto delle specifiche e riguarda il comparto fotografico. Il modello base monta un sensore Samsung da 50 MP, un ultra-wide da 8 MP ed un teleobiettivo con zoom 2X (una prima volta assoluta per gli smartphone di Nothing). Inoltre c’è una selfie camera da 32 MP. Passando al fratello maggiore, qui si cela la vera novità: il comparto è identico, fatta eccezione per il teleobiettivo periscopio con zoom 3X e ibrido 60X. La selfie camera sale a 50 MP (in entrambi i casi, inserita in un punch hole centrale).

Nothing Phone (3a) e (3a) Pro – Scheda tecnica

Dimensioni e peso Phone (3a) – 163,52 x 77,5 x 8,35 mm per 201 grammi Phone (3a) Pro – 163,52 x 77,5 x 8,39 mm per 211 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED da 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 1.000 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, profondità colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz e protezione Panda Glass

da (2.392 x 1.080) con refresh rate a , campionamento del tocco a 1.000 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, profondità colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz e protezione Panda Glass Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 4.500 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 2,5 GHz – Cortex-A720 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 810

Memorie Phone (3a) – 8/12 GB di RAM LPDDR5 + 128/256 GB di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile Phone (3a) Pro – 12 GB di RAM LPDDR5 + 256 GB di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 50W e wireless da 7.5W

con ricarica rapida da e da 7.5W Fotocamera Phone (3a) – 50 + 8 + 50 MP (f/1.88-2.2-2.0) con sensore principale Samsung, OIS, ultra-wide Sony e teleobiettivo Samsung con zoom ottico 2X Selfie camera Samsung da 32 MP (f/2.2) Phone (3a) Pro – 50 + 8 + 50 MP (f/1.88-2.2-2.55) con OIS, ultra-wide Sony e teleobiettivo periscopico Sony LYT-600 con zoom ottico 3X e ibrido 60X Selfie camera Samsung da 50 MP (f/2.2)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, tasto Essential Key

Android 15 con Nothing OS 3.1 (con 3 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza)

Quanto costa Nothing Phone (3)/Phone (3a) Pro – Prezzo e disponibilità

I nuovi smartphone della casa di Carl Pei sono in preordine mentre le vendite vere e proprie partiranno dal prossimo 11 marzo. Il prezzo della serie Nothing Phone (3a) parte da 349€: di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili (insieme al link all’acquisto dallo store ufficiale).

Nothing Phone (3a) – PREZZO 8/128 GB – 349€ 12/256 GB – 399€

Nothing Phone (3a) Pro – PREZZO 12/256 GB – 479€



I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le