Nothing Phone (3a) e (3a) Pro: come funziona il nuovo tasto Essential Key

Mancano pochi giorni all’evento di lancio di Nothing Phone (3a) e (3a) Pro e sappiamo già da tempo che i due telefono avranno un nuovo pulsante fisico. Inizialmente abbiamo pensato ad un tasto di scatto ma pare che questo inedito Essential Key (questo il nome) avrà tutt’altro utilizzo: ecco come funziona questa novità, in base a quanto trapelato nelle ultime ore.

Ecco come funziona Essential Key, il nuovo tasto che troveremo a bordo della famiglia Nothing Phone (3a)

Crediti: Smartprix

No, il nuovo pulsante fisico di Nothing Phone (3a) e (3a) Pro non sarà dedicato semplicemente alla fotocamera: la presenza di questa funzione era stata anticipata tempo fa da un teaser ufficiale e vista l’aggiunta di un teleobiettivo è venuto subito in mente un tasto per scattare foto in modo rapido. In realtà, stando alle ultime indiscrezioni, si tratterà del pulsante Essential Key: questo servirà per richiamare l’AI personalizzata di Nothing, a sua volta integrata all’interno di un’applicazione chiamata Essential Space.

Crediti: Smartprix

Quest’ultimo sarebbe una sorta di spazio basato sull’intelligenza artificiale e dedicato all’archiviazione di contenuti quali screenshot, note vocali e foto. Il funzionamento sarebbe abbastanza intuitivo e il tipo di risposta dipenderebbe dalla pressione del tasto:

basta premere una volta per effettuare uno screeshot

per effettuare uno screeshot la pressione prolungata farà partire la registrazione di una nota vocale

farà partire la registrazione di una nota vocale la doppia pressione permetterà di accedere ad Essential Space

Lo scopo di questo spazio è avere subito a disposizione tutti i contenuti multimediali, in modo da poterli trovare con facilità proprio grazie all’intervento dell’AI. Inoltre pare che il tasto servirà effettivamente anche a scattare foto: basta premere l’Essential Key all’interno dell’app Fotocamera per mandare la foto direttamente ad Essential Space. L’AI sarà in grado di ordinare immagini, audio e testi, classificando i contenuti in modo immediato.

Crediti: Smartprix

Secondo quanto riportato dalla fonte, questo particolare spazio gestito dall’AI sarebbe tutt’ora in fase di sviluppo. Pare che la versione a bordo di Nothing Phone (3a) e (3a) Pro non dovrebbe essere quella definitiva. La versione completa arriverà in un secondo momento, forse direttamente con il modello di punta Phone (3), atteso nel corso dell’anno. Aspettando di saperne di più ecco tutti i dettagli trapelati finora sui nuovi smartphone in arrivo il 4 marzo.

