Nothing Phone (3a) e (3a) Pro: quali sono le differenze tra i due modelli?

Manca sempre meno all’uscita di Nothing Phone (3a) e del fratello maggiore (3a) Pro, ma ormai è abbastanza chiaro quali sono le differenze tra i due modelli. Andiamo a scoprire cosa cambierà in termini di specifiche, fotocamera e design, tra dettagli ufficiali ed indiscrezioni.

Nothing Phone (3a) Pro sarà il maggiore della serie ma il modello base non sarà da meno: ecco come cambieranno

Le differenze tecniche tra Nothing Phone (3a) e (3a) Pro dovrebbero riguardare esclusivamente il comparto fotografico: i due smartphone avrebbero specifiche identiche, fatta eccezione per il teleobiettivo e la selfie camera. Il modello standard sarebbe equipaggiato con una soluzione standard con zoom ottico 2X mentre il fratello maggiore avrà dalla sua (è stato anche confermato dall’azienda) un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3X e ibrido 60X. Entrambi montano un sensore principale da 50 MP con OIS ed un obiettivo ultra-grandangolare. Il resto delle specifiche non dovrebbe cambiare: in queste ore sono trapelati dei video promozionali che svelano quasi tutto (anche se per ora si tratta di un leak).

Diverso è invece il discorso sul design (grazie alla foto leak trapelate di recente): Nothing Phone (3a) Pro ha dalla sua un look differente, seppur con il medesimo stile. Entrambi avrebbero un modulo fotografico circolare e l’interfaccia con luci LED personalizzabili mentre i sensori darebbero risposti in orizzontale per la versione (3a) e a forma di L per il modello (3a) Pro. Di seguito trovate una prima bozza delle differenze tecniche tra i due smartphone.

Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro Dimensioni 163,52 x 77,5 x 8,35 mm



201 grammi 163,52 x 77,5 x 8,39 mm



211 grammi Impermeabilità IP64 IP64 Display • AMOLED

• Flat

• 6,77″ Full HD+

• 120 Hz

• PWM Dimming

• 3.000 nit

• Panda Glass • AMOLED

• Flat

• 6,77″ Full HD+

• 120 Hz

• PWM Dimming

• 3.000 nit

• Panda Glass Chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

4 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

4 nm TSMC CPU 1 x 2,5 GHz A720

3 x 2,4 GHz A720

4 x 1,8 GHz A520 1 x 2,5 GHz A720

3 x 2,4 GHz A720

4 x 1,8 GHz A520 GPU Adreno 810 Adreno 810 RAM 8/12 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 ROM 128/256 GB UFS 2.2 o 3.1 256 GB UFS 2.2 o 3.1 Micro SD ❌ ❌ Raffreddamento ? ? Sicurezza Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) Fotocamera • 50 MP PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo periscopico, LYT-600, zoom 3x, ibrido 60x, macro, OIS

• 8 MP ultra-wide • 50 MP PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo, zoom 2x, digitale 30x, OIS

• 8 MP ultra-wide Selfie 32 MP 50 MP Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 50W 50W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 5.4 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS Porta USB-C USB-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ? ? Software al lancio Nothing OS 3.1

Android 15 Nothing OS 3.1

Android 15

Per quanto riguarda il prezzo di entrambi i modelli, anche in questo caso ci sono solo indiscrezioni. Secondo quanto trapelato si partirà da una cifra di partenza di 349€, ma ovviamente l’ultima parola spetta alla casa di Carl Pei. Nothing Phone (3a) e (3a) Pro arriveranno il 4 marzo, quindi non ci resta che attendere l’evento di lancio ufficiale.

Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro 8/128 GB 349€ ❌ 12/256 GB 399€ ❌ 12/256 GB ❌ 479€

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le