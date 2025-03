Goditi il cinema all’aperto con gli amici, con Ultimea Apollo P50: tanta potenza e WiFi 6!

Il proiettore smart Ultimea Apollo P50 è in offerta con codice sconto ad un prezzo ghiotto: l’occasione perfetta per rendere ancora più appassionanti le tue serate cinema all’aperto, insieme ai tuoi amici. E grazie alla spedizione EU gratis il risparmio continua e lo ricevi con la massima celerità e senza attese snervanti.

Codice sconto Ultimea Apollo P50: l’occasione arriva da Banggood, ad un prezzo super

Crediti: Ultimea

Il proiettore smart Ultimea Apollo P50 è una soluzione potente e dal prezzo accessibile: il dispositivo è dotato di una luminosità massima di 800 ANSI Lumen ed offre una risoluzione nativa in Full HD (1.080p), con decodifica di contenuti in 4K. Si tratta di un modello con certificazione Netflix, quindi pensato proprio per godere dei video in streaming in alta definizione (anche sulle altre piattaforme come YouTube, Prime Video, Disney+ e così via).

Il sistema operativo basato su Linux permette di accedere ad oltre 1000 applicazioni; presenti all’appello il supporto HDR10 e 4K HLG, la tecnologia Dolby Audio e speaker stereo da 20W. Per la connettività sono presenti sia il WiFi 6 che il Bluetooth 5.3 mentre la messa a fuoco e la correzione trapezoidale automatiche garantiscono un’esperienza di visione appagante ed immediata.

Crediti: Ultimea

Ultimea Apollo P50 è in offerta con il codice sconto “BG825e5a” su Banggood: il prezzo scende a 182€. Come anticipato anche in apertura, il proiettore beneficia della spedizione gratis dall’Europa: celerità e risparmio! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le