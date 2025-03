Apple presenta i nuovi iPad Air con chip M3: progettati per Apple Intelligence

L’annuncio era nell’aria da un po’ di settimane e finalmente è arrivato: Apple ha presentato ufficialmente gli iPad Air di nuova generazione che guadagnano le prestazioni del chip M3, naturalmente con un occhio di riguardo per l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Il tablet più sottile della compagnia di Cupertino, tuttavia, ha anche un nuovo fondamentale accessorio: la nuova Magic Keyboard.

iPad Air con chip M3: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Apple

Per i nuovi iPad Air, Apple ha deciso di non stravolgere un design risultato vincente nel corso degli anni: ritroviamo nuovamente i modelli con display Liquid Retina (IPS) da 11″ e 13″ e risoluzione QHD+ (2360×1650 pixel per 11″ e 2732×2048 pixel per 13″), con una luminosità massima di 500 nit e tecnologia True Tone. I principali miglioramenti, ovviamente, avvengono sotto la scocca: i nuovi tablet infatti sono dotati di chip Apple M3 con CPU a 8-core, GPU a 9-core, e Neural Engine a 16-core, affiancati da 8 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione.

Questa dotazione permette di sfruttare al meglio Apple Intelligence e le sue funzionalità avanzate per i creator come Ripulisci e Bacchetta che permettono di effettuare un editing veloce e preciso delle Foto. I nuovi iPad Air, inoltre, sono compatibili con Apple Pencil Pro e con la nuova Magic Keyboard, che rendono sempre più versatile il tablet fino a renderlo una possibile alternativa ai classici laptop.

Per il comparto fotografico, invece, ritroviamo il sensore principale da 12 MP (f/1.8) con grandangolo, zoom digitale 5x, Panorama (fino a 63 MP) e stabilizzazione automatica delle immagini, con la possibilità di registrare video fino a 4K/60 FPS. Per la fotocamera frontale, invece, abbiamo a disposizione un sensore da 12 MP con Center Stage, perfetto per le videochiamate e le call di lavoro, con una registrazione video fino a 1080p/60 FPS.

iPad Air con M3 – Prezzi e disponibilità

Crediti: Apple

I nuovi iPad Air con chip M3 sono disponibili da oggi, 4 marzo, in pre-ordine con spedizioni a partire dal prossimo 12 marzo, in quattro diverse varianti di colore: blu, viola, galassia e grigio siderale.

iPad Air con M3 11″ (Wi-Fi) 128 GB – 719€

iPad Air con M3 11″ (Wi-Fi) 256 GB – 849€

iPad Air con M3 11″ (Wi-Fi) 512 GB – 1.099€

iPad Air con M3 11″ (Wi-Fi) 1 TB – 1.349€

iPad Air con M3 11″ (Wi-Fi + Cellular) 128 GB – 889€

iPad Air con M3 11″ (Wi-Fi + Cellular) 256 GB – 1.019€

iPad Air con M3 11″ (Wi-Fi + Cellular) 512 GB – 1.269€

iPad Air con M3 11″ (Wi-Fi + Cellular) 1 TB – 1.519€

iPad Air con M3 13″ (Wi-Fi) 128 GB – 969€

iPad Air con M3 13″ (Wi-Fi) 256 GB – 1.099€

iPad Air con M3 13″ (Wi-Fi) 512 GB – 1.349€

iPad Air con M3 13″ (Wi-Fi) 1 TB – 1.599€

iPad Air con M3 13″ (Wi-Fi + Cellular) 128 GB – 1.139€

iPad Air con M3 13″ (Wi-Fi + Cellular) 256 GB – 1.269€

iPad Air con M3 13″ (Wi-Fi + Cellular) 512 GB – 1.519€

iPad Air con M3 13″ (Wi-Fi + Cellular) 1 TB – 1.769€

