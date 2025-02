Relax per collo e schiena, con il CUSCINO MASSAGGIANTE Xiaomi!

Cerchi un attimo di relax dopo una giornata passata in ufficio? O magari vorresti proprio un comodo alleato da utilizzare mentre sei al lavoro? Il cuscino massaggiante Xiaomi Mijia Smart Waist Massager (lanciato di recente in patria e disponibile anche per noi occidentali) è una manna dal cielo: ecco come risparmiare grazie a quest’offerta targata Banggood!

Xiaomi Mijia Smart Waist Massager è il cuscino massaggiante smart, ora in offerta con codice sconto

Crediti: Xiaomi

Dopo il lancio in Cina (qui trovate tutti i dettagli) il nuovo Xiaomi Mijia Smart Waist Massager arriva anche alle nostre latitudini grazie allo store Banggood: il cuscino massaggiante e intelligente del brand è in offerta con il codice sconto “BG45d760” a 87€, con spedizione gratis. Il gadget perfetto per regalarti un momento di caldo relax!

Crediti: Xiaomi

Il cuscino massaggiante di Xiaomi è una soluzione pensata per spalle e schiena (in modo particolare per l’area lombare) dotata di funzionalità smart e riscaldanti. La presenza di 20 punti di pressione (distribuiti su due testine) permette di creare un vero e proprio massaggio tridimensionale, che copre un’area ampia e coinvolge vari gruppi muscolari. Inoltre è un modello “double face”: un lato è massaggiante, mentre l’altro funge da “semplice” cuscino lombare in memory foam progettato appositamente per la curva della schiena. Si collega allo smartphone tramite NFC e può essere controllato direttamente tramite l’app della compagnia. Infine, come già anticipato, si tratta anche di un cuscino riscaldante (con tre livelli di temperatura). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

