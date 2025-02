Google Pixel 9a, niente brutte sorprese per il prezzo: ecco quanto costerà in Italia

Diciamoci la verità: quest’anno la sicurezza in casa Google ha superato ogni aspettativa. Ormai il nuovo Pixel 9a non ha praticamente più segreti: ci sono immagini, dettagli sulle colorazioni, informazioni sulle specifiche (quasi complete) e perfino i dettagli dei prezzi. Per non farci mancare niente ora arrivano anche i prezzi europei per ogni paese: e sì, c’è anche l’Italia.

Quanto costerà Google Pixel 9a: trapelano i prezzi per vari paesi europei, Italia compresa

Crediti: Android Headlines

Nonostante i rincari per vari smartphone Big G adotterà una politica più “delicata”, almeno secondo quanto riportato nelle ultime indiscrezioni. Il prezzo di Google Pixel 9a resterà invariato per quanto riguarda la versione da 128 GB (quindi 549€) mentre l’aumento arriverà con la variante superiore da 256 GB, proposta a 649€. Quindi si tratta di una buona notizia a metà: non è da escludere che ci sarà un’offerta lancio, magari con un bundle vantaggioso (ma per ora non ci sono dettagli). Di seguito trovate una panoramica dei prezzi in Europa, ovviamente frutto di leak (e quindi da prendere con cautela).

Belgio : 128 GB – 549€; 256 GB – 649€

: 128 GB – 549€; 256 GB – 649€ Canada : 128 GB – 679 dollari; 256 GB – 809 dollari

: 128 GB – 679 dollari; 256 GB – 809 dollari Francia : 128 GB – 549€; 256 GB – 649€

: 128 GB – 549€; 256 GB – 649€ Germania : 128 GB – 549€; 256 GB – 649€

: 128 GB – 549€; 256 GB – 649€ Irlanda : 128 GB – 559€; 256 GB – 659€

: 128 GB – 559€; 256 GB – 659€ Italia: 128 GB – 549 €; 256 GB – 649€

Spagna : 128 GB – 549€; 256 GB – 649€

: 128 GB – 549€; 256 GB – 649€ Regno Unito : 128 GB – 499£; 256 GB – 599£

: 128 GB – 499£; 256 GB – 599£ Stati Uniti: 128 GB – 499 dollari; 256 GB – 599 dollari

Se volete saperne di più su Google Pixel 9a, qui trovate il nostro approfondimento dedicato al flagship economico. La presentazione sarebbe fissata per il 19 marzo, parecchio prima del solito (generalmente i lanci della gamma Pixel A avvengono a maggio). Comunque per il momento da parte della casa statunitense tutto tace.

