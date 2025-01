Honor Magic 7 Lite ufficiale in Italia: il primo mid-range del 2025 è arrivato!

Il medio gamma della serie Magic 7 è finalmente ufficiale in Italia, dopo le grosse indiscrezioni ed anticipazioni delle scorse settimane. Aspettando il lancio del fratello maggiore, ecco che ad aprire le danze troviamo Honor Magic 7 Lite: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita nel nostro paese.

Honor Magic 7 Lite: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Honor

Come anticipato anche in precedenze, il telefono si presenta come un rebrand del modello X9c (lanciato in alcuni mercati esteri); l’azienda segue la scia di Magic 5 Lite e Magic 6 Lite, rispettivamente rifacimenti di X9a e X9b. Tornando all’ultimo arrivato, Honor Magic 7 Lite arriva con un look elegantissimo ed una scocca resistente, grazie alla tecnologia anticaduta Honor Ultra-Bounce. Il telefono pesa 189 grammi ed è spesso 7,89 mm; inoltre è presente la certificazione IP64 (è resistente a polvere e spruzzi d’acqua). Per la prima volta la gamma Lite adotta una batteria al silicio-carbonio, un’unità da ben 6.600 mAh (con ricarica da 66W).

Crediti: Honor

Lo schermo è un pannello AMOLED con bordi curvi, da 6,78″ 1.5K e fino a 4.000 nit di luminosità; il refresh rate arriva fino a 120 Hz e non manca il PWM Dimming per evitare l’affaticamento degli occhi. Il comparto fotografico vede protagonista un sensore da 108 MP con stabilizzazione ottica OIS e apertura f/1.75, accompagnato da funzionalità AI come la modalità notte Ultranitida, OIS Motion Sensing Capture AI, la feature AI Eraser e la possibilità di realizzare immagini dinamiche. Il cuore del mid-range è lo Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm.

Il nuovo Honor Magic 7 Lite debutta in Italia al prezzo di 369,9€ e 399,9€, rispettivamente per i modelli da 8/256 GB e da 8/512 GB. Entrambe le varianti sono disponibili nelle colorazioni Titanium Purple e Titanium Black; inoltre è possibile beneficiare di un bundle a prezzo super. Aggiungendo 1,90€ si riceverà a scelta un paio di auricolari Honor EarBuds Open (anche le TWS sono fresche di lancio) oppure un adattatore Honor SuperCharge da 66W. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Honor Magic 7 Lite – Scheda tecnica

dimensioni di 162,8 x 75,5 x 7,98 mm per un peso di 189 grammi

certificazione IP64 + tecnologia Honor Ultra-Bounce

+ tecnologia Honor Ultra-Bounce display curvo AMOLED a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.700 x 1.224 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 4.000 nit

a da (2.700 x 1.224 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 4.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (4 x 2,2 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A55)

+ 4 x 1,8 GHz Cortex-A55) GPU Adreno 710

8 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256/512 GB di storage UFS 3.1

di storage UFS 3.1 batteria 6.600 mAh con ricarica da 66W

con ricarica da fotocamera da 108 + 5 MP (f/1.75-2.2) con OIS e ultra-grandangolare

(f/1.75-2.2) con OIS e ultra-grandangolare selfie camera da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 14 sotto forma di MagicOS 8

